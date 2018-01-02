(CNN)-- يمكن رؤية هذا المسجد، برسوماته الحمراء والبيضاء، ومآذنه الشاهقة، من أي منطقة في هذه البلدة السريلانكية. يقع "جامع الفار" المعروف محلياً باسم "المسجد الأحمر" في كولومبو، سريلانكا.
هل تعرف أين يقع هذا المسجد الأحمر الكبير؟
هل تعرف أين يقع هذا المسجد الأحمر الكبير؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 04:16 (GMT +0400).
1:10
بني على يد رجال الأعمال المسلمين الذين كانوا يسافرون للتجارة في البلاد، واحتاجوا مكاناً للصلاة خلال رحلاتهم
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.