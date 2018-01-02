هل تعرف أين يقع هذا المسجد الأحمر الكبير؟

(CNN)-- يمكن رؤية هذا المسجد، برسوماته الحمراء والبيضاء، ومآذنه الشاهقة، من أي منطقة في هذه البلدة السريلانكية. يقع "جامع الفار" المعروف محلياً باسم "المسجد الأحمر" في كولومبو، سريلانكا.