هل تعرف أين يقع هذا المسجد الأحمر الكبير؟

هل تعرف أين يقع هذا المسجد الأحمر الكبير؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 04:16 (GMT +0400).
مساجدسريلانكاعمارةالإسلام
1:10

بني على يد رجال الأعمال المسلمين الذين كانوا يسافرون للتجارة في البلاد، واحتاجوا مكاناً للصلاة خلال رحلاتهم

(CNN)-- يمكن رؤية هذا المسجد، برسوماته الحمراء والبيضاء، ومآذنه الشاهقة، من أي منطقة في هذه البلدة السريلانكية. يقع "جامع الفار" المعروف محلياً باسم "المسجد الأحمر" في كولومبو، سريلانكا.

مساجدسريلانكاعمارةالإسلام