إليكم قائمة بأبرز خمسة أطباق في تايوان

إليكم قائمة بأبرز خمسة أطباق في تايوان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و48 دقيقة.
تايوانتايبيهمطاعمغذاء
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مطعم “نيو با با”، يشتهر بتقديمه أغلى طبق حساء الشعيرية مع لحم البقر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم قائمة سريعة بأبرز خمسة مطاعم تقدم أشهى الأطباق في العاصمة التايوانية، تايبيه.

 

تايوانتايبيهمطاعمغذاء