إليكم قائمة بأبرز خمسة أطباق في تايوان إليكم قائمة بأبرز خمسة أطباق في تايوان سياحة وسفر آخر تحديث منذ 3 ساعات و48 دقيقة. تايوانتايبيهمطاعمغذاء شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:58 مطعم “نيو با با”، يشتهر بتقديمه أغلى طبق حساء الشعيرية مع لحم البقر أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إليكم قائمة سريعة بأبرز خمسة مطاعم تقدم أشهى الأطباق في العاصمة التايوانية، تايبيه. تايوانتايبيهمطاعمغذاء شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tr-040118-taipei-food-guide.cnn","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/04","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.