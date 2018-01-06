شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر زجاجي معلق

مؤخراً افتتحت الصين أطول جسر زجاجي في العالم في مقاطعة هباي، حيث يمتد لنحو 488 متراً وبارتفاع 218 متراً يربط بين جبلين شديدي الانحدار.
هذا الجسر بني ليكون الأطول من نوعه في العالم
مؤخراً افتتحت الصين أطول جسر زجاجي في العالم في مقاطعة هباي، حيث يمتد لنحو 488 متراً وبارتفاع 218 متراً يربط بين جبلين شديدي الانحدار.
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