شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر زجاجي معلق

شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر زجاجي معلق

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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هذا الجسر بني ليكون الأطول من نوعه في العالم

مؤخراً افتتحت الصين أطول جسر زجاجي في العالم في مقاطعة هباي، حيث يمتد لنحو 488 متراً وبارتفاع 218 متراً يربط بين جبلين شديدي الانحدار.

 

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