أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يعتبر "ساحل الهيكل العظمي" في ناميبيا أحد الأماكن القليلة على الأرض التي تلتقي فيها الصحراء بالبحر. ويمكن الوصول إليه بواسطة طائرة صغيرة فقط، ويقتصر عدد الزوار على 800 شخص سنوياً.
أهلاً بكم في “بوابات الجحيم”.. ساحل الهيكل العظمي
أهلاً بكم في “بوابات الجحيم”
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ6 دقائق.
2:01
أطلق بحارة برتغاليون على هذا الساحل اسم “بوابات الجحيم!”
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