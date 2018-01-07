أهلاً بكم في “بوابات الجحيم”.. ساحل الهيكل العظمي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يعتبر "ساحل الهيكل العظمي" في ناميبيا أحد الأماكن القليلة على الأرض التي تلتقي فيها الصحراء بالبحر. ويمكن الوصول إليه بواسطة طائرة صغيرة فقط، ويقتصر عدد الزوار على 800 شخص سنوياً.