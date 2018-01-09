قرع الطبول محرم على نساء كينيا.. ليس في قاموس هذه المرأة الجريئة!
قرع الطبول محرم على نساء كينيا
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 07:12 (GMT +0400).
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تكسب كاسيفا موتوا رزقها من قرع الطبول، ولكن في بلدها الأم كينيا العزف على مثل هذه الأداة الموسيقية يعتبر أمرا جريئا وفيه تحد صارخ للعادات والقيم الأفريقية.
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