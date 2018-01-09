قرع الطبول محرم على نساء كينيا.. ليس في قاموس هذه المرأة الجريئة!

1:44

تكسب كاسيفا موتوا رزقها من قرع الطبول، ولكن في بلدها الأم كينيا العزف على مثل هذه الأداة الموسيقية يعتبر أمرا جريئا وفيه تحد صارخ للعادات والقيم الأفريقية.