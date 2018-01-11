(CNN) -- جامع الفار، المعروف محلياً بإسم “المسجد الأحمر،” يقع في عاصمة سيريلانكا، كولومبو. كلّف ببنائه في العام 1908 مسلمون هنود كانوا يسافرون للعمل ويحتاجون مكاناً للعبادة أثناء تواجدهم هناك.
لماذا سُمي جامع الفار في سيريلانكا بـ“المسجد الأحمر”؟
لماذا سُمي هذا الجامع بـ“المسجد الأحمر”؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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فضلاً عن كونه وجهة سياحية كبيرة بالنسبة للزوار، يعتبر جامع الفار أيضاً المكان الرئيسي للصلاة بالنسبة لمسلمي سيريلانكا.
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