لماذا سُمي جامع الفار في سيريلانكا بـ“المسجد الأحمر”؟

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(CNN) -- جامع الفار، المعروف محلياً بإسم “المسجد الأحمر،” يقع في عاصمة سيريلانكا، كولومبو. كلّف ببنائه في العام 1908 مسلمون هنود كانوا يسافرون للعمل ويحتاجون مكاناً للعبادة أثناء تواجدهم هناك.