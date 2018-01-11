لماذا سُمي جامع الفار في سيريلانكا بـ“المسجد الأحمر”؟

لماذا سُمي هذا الجامع بـ“المسجد الأحمر”؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
سيريلانكامساجدعمارة
1:10

فضلاً عن كونه وجهة سياحية كبيرة بالنسبة للزوار، يعتبر جامع الفار أيضاً المكان الرئيسي للصلاة بالنسبة لمسلمي سيريلانكا.

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(CNN) -- جامع الفار، المعروف محلياً بإسم “المسجد الأحمر،” يقع في عاصمة سيريلانكا، كولومبو. كلّف ببنائه في العام 1908 مسلمون هنود كانوا يسافرون للعمل ويحتاجون مكاناً للعبادة أثناء تواجدهم هناك.

سيريلانكامساجدعمارة