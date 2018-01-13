فقط في غرينلاند.. شاطئ صنعته البراكين وغمرته الثلوج

فقط في غرينلاند.. شاطئ يجمع البراكين والثلوج

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
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2:00

هو خليط من ثورات البراكين ومغمور بالثلوج، يعتبر شاطئ سيورارسويت في غرينلاند فريدا من نوعه.

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