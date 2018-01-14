(CNN) -- لأسابيع قليلة في الفترة بين موسمي الأمطار والجفاف، ينبض نهر “كانو كريستاليس” في إدارة ميتا بكولومبيا بالحياة مع الألوان.
نهر يحمل حديقة في أعماقه بألوان قوس قزح
نهر يحمل حديقة في أعماقه بألوان قوس قزح
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 01:53 (GMT +0400).
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رغم أن هذه الظاهرة تحدث فقط لمدة قصيرة سنوياً، إلا أن قوس القزح الحي هذا يترك انطباعاً يدوم طويلاً.
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