نهر يحمل حديقة في أعماقه بألوان قوس قزح

نهر يحمل حديقة في أعماقه بألوان قوس قزح

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 01:53 (GMT +0400).
كولومبياغرائبظواهر طبيعية
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رغم أن هذه الظاهرة تحدث فقط لمدة قصيرة سنوياً، إلا أن قوس القزح الحي هذا يترك انطباعاً يدوم طويلاً.

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(CNN) -- لأسابيع قليلة في الفترة بين موسمي الأمطار والجفاف، ينبض نهر “كانو كريستاليس” في إدارة ميتا بكولومبيا بالحياة مع الألوان.   

كولومبياغرائبظواهر طبيعية