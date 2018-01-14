هذه قصة "الرجل المشهور" الذي يقضي حاجته بكتالونيا

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(CNN) -- في إقليم كتالونيا بإسبانيا، عندما تجهّز مشهد ميلاد المسيح، فأنت لديك مريم العذراء ويوسف، وبالطبع المسيح وهو طفل، وبعض الملوك، وأيضاً… الـ”كاغنر.” وهو تمثال صغير لشخص يقضي حاجته.