(CNN) -- في إقليم كتالونيا بإسبانيا، عندما تجهّز مشهد ميلاد المسيح، فأنت لديك مريم العذراء ويوسف، وبالطبع المسيح وهو طفل، وبعض الملوك، وأيضاً… الـ”كاغنر.” وهو تمثال صغير لشخص يقضي حاجته.
هذه قصة "الرجل المشهور" الذي يقضي حاجته بكتالونيا
قصة "الرجل المشهور" الذي يقضي حاجته بكتالونيا
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 04:47 (GMT +0400).
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تعرف إلى قصة التمثال المشهور في إقليم كتالونيا... رجل يقضي حاجته!
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