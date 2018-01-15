(CNN) – تمبورا أوراق القيقب المعروفة أيضاً باسم "موميجي" هي وجبةٌ خفيفة محلية تتميز بها بلدة مينوه اليابانية. وتُغمس أوراق القيقب في مزيجٍ من الطحين والبيض، وتقلى إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. وصناعة هذه الوجبة المحلية ليس بالأمر السهل، فقد يستغرق تجهيز أوراق القيقب للقلي سنةً كاملة. وسنرى خطوات إعداد هذه الوجبة مع سيتسوكو هيساكوني التي تتمتع بخبرة خمسين عاماً.
بدلاً من السوشي..تذوق أوراق القيقب المقلية في اليابان
تذوق أوراق القيقب المقلية باليابان بدل السوشي
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 15 يناير/كانون الثاني 2018; 05:17 (GMT +0400).
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قلي أوراق القيقب هو تقليدٌ يابانيٌ بدأ في القرن الرابع عشر.
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