تعرف إلى “رئيس وزراء البيتزا” في طوكيو

تعرف إلى “رئيس وزراء البيتزا” في طوكيو

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
بيتزاطبخغذاءاليابانطوكيو
2:02

من هو 'رئيس وزراء البيتزا' في عاصمة اليابان طوكيو؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هوس كاكينوما بالبيتزا بدأ خلال زيارة لمدينة نابولي الإيطالية في بداية الثمانينات. عاد بعد عقد من الزمن لتعلم فن تحضير البيتزا بنفسه. لكن انتهى به المطاف بتناول الكثير من البيتزا لمدة عام.

بيتزاطبخغذاءاليابانطوكيو