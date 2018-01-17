تعرف إلى “رئيس وزراء البيتزا” في طوكيو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هوس كاكينوما بالبيتزا بدأ خلال زيارة لمدينة نابولي الإيطالية في بداية الثمانينات. عاد بعد عقد من الزمن لتعلم فن تحضير البيتزا بنفسه. لكن انتهى به المطاف بتناول الكثير من البيتزا لمدة عام.