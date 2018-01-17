شاهد.. الجليد يحول أوهايو إلى منطقة قطبية

شاهد.. الجليد يحول أوهايو إلى منطقة قطبية

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 07:32 (GMT +0400).
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طبقات سميكة من الجليد تكدست بارتفاع تجاوز 30 قدماً مشكلة جبال جليدية صغيرة

يبدو هذا كمشهد من القطب الشمالي، لكن في الواقع هذه شواطئ بحيرة إيري في أوهايو
 

حالة الطقسطقسأحوال الطقسغرائبظواهر طبيعية