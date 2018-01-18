برد هذه المدينة سيجمد رموش أعينكم! 

برد هذه المدينة سيجمد رموش أعينكم! 

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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1:04

إذا كنتم تظنون أن بلدتكم باردة، جربوا زيارة منطقة ياقوتيا في سيبيريا

(CNN)-- انخفضت درجات الحرارة لخمسين درجة مئوية تحت الصفر في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ما جمد كل شيء، حتى الرموش! 

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