(CNN)-- انخفضت درجات الحرارة لخمسين درجة مئوية تحت الصفر في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ما جمد كل شيء، حتى الرموش!
برد هذه المدينة سيجمد رموش أعينكم!
برد هذه المدينة سيجمد رموش أعينكم!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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إذا كنتم تظنون أن بلدتكم باردة، جربوا زيارة منطقة ياقوتيا في سيبيريا
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