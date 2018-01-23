جولة في بار خالٍ من الكحول

جولة في بار خالٍ من الكحول

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 07:47 (GMT +0400).
مشروبات الصوداالشوكولاتهأمريكا
1:43

بعد طردهما من وظائفهما، تمكن جوهانا وستيف كورمان من الاستثمار بالآلاف لتحقيق حلمهما، بار يقدم المشروبات غازية خالية من الكحول.

مشروبات الصوداالشوكولاتهأمريكا