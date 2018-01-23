جولة في بار خالٍ من الكحول
جولة في بار خالٍ من الكحول
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 23 يناير/كانون الثاني 2018; 07:47 (GMT +0400).
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بعد طردهما من وظائفهما، تمكن جوهانا وستيف كورمان من الاستثمار بالآلاف لتحقيق حلمهما، بار يقدم المشروبات غازية خالية من الكحول.
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