شاهد أكبر مستوطنة على سطح الماء في العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في عاصمة بروناي، بندر سري بكاوان، بُنيت مستوطنة كامونغ آير بالكامل فوق ركائز في الماء. تحتوي كامونغ آير على مدارس ومساجد وعيادات ومراكز شرطة خاصة بها، وتصل بين المساكن ممرات مرتفعة، ويُزوّد كل منزل بالكهرباء والماء النظيف.