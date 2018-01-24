أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في عاصمة بروناي، بندر سري بكاوان، بُنيت مستوطنة كامونغ آير بالكامل فوق ركائز في الماء. تحتوي كامونغ آير على مدارس ومساجد وعيادات ومراكز شرطة خاصة بها، وتصل بين المساكن ممرات مرتفعة، ويُزوّد كل منزل بالكهرباء والماء النظيف.
شاهد أكبر مستوطنة على سطح الماء في العالم
شاهد أكبر مستوطنة على سطح الماء في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 04:37 (GMT +0400).
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