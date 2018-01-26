أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر الباحثون في متحف "كامبريدج فيتزويليامز" في بريطانيا على بصمات أصابع تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام على غطاء تابوت من العصر الفرعوني في مصر.
شاهد.. خمسة اكتشافات مذهلة من العالم القديم
شاهد.. خمسة اكتشافات مذهلة من العالم القديم
سياحة وسفر
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في يناير من عام 2018، أعلن باحثون عن اكتشاف هام لأحفورة
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