شاهد.. خمسة اكتشافات مذهلة من العالم القديم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر الباحثون في متحف "كامبريدج فيتزويليامز" في بريطانيا على بصمات أصابع تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام على غطاء تابوت من العصر الفرعوني في مصر.