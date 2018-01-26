شاهد.. خمسة اكتشافات مذهلة من العالم القديم

شاهد.. خمسة اكتشافات مذهلة من العالم القديم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ8 دقائق.
اكتشافاتاكتشافات علميةآثارالفراعنةفراعنة
1:11

في يناير من عام 2018، أعلن باحثون عن اكتشاف هام لأحفورة 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر الباحثون في متحف "كامبريدج فيتزويليامز" في بريطانيا على بصمات أصابع تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام على غطاء تابوت من العصر الفرعوني في مصر.

اكتشافاتاكتشافات علميةآثارالفراعنةفراعنةالبحر الميت