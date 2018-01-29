اكتشاف يحير العلماء.. نقش إغريقي بدقة مايكروسكوب

حيّر العلماء.. نقش إغريقي بدقة مايكروسكوب

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 يناير/كانون الثاني 2018; 07:30 (GMT +0400).
اكتشافاتاكتشافات علميةآثاراليونان
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هذا الحجر الكريم الصغير في بيلوس، جنوب غرب اليونان، شكل تحدياً لفهمنا للفن اليوناني القديم

اكتشافاتاكتشافات علميةآثاراليونان