جولة سريعة في كيرلا.. مدينة الشواطىء والمعابد جولة سريعة في كيرلا.. مدينة الشواطىء والمعابد سياحة وسفر آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 09:08 (GMT +0400). الهندالهندوسيةمواقعأديان شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:00 ثيروفانانثابورام هي عاصمة ولاية كيرلا الجنوبية في الهند الهندالهندوسيةمواقعأديان شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tr-300118-thiruvananthapuram-kerala-60-second-vacation","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/30","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.