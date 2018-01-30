جولة سريعة في كيرلا.. مدينة الشواطىء والمعابد

جولة سريعة في كيرلا.. مدينة الشواطىء والمعابد

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 09:08 (GMT +0400).
الهندالهندوسيةمواقعأديان
1:00

ثيروفانانثابورام هي عاصمة ولاية كيرلا الجنوبية في الهند

 

 

 

 

 

 

 

الهندالهندوسيةمواقعأديان