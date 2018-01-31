أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- غاتس الغربية هي سلسلة جبال في الهند… تعتبر أقدم من جبال الهيمالايا. وهي معترف بها كواحدة من المناطق الثمان الأكثر تنوعاً من ناحية بيولوجية. فمثلاً، وردة نادرة تُدعى "نيلاكورينجي" تزهر في التلال هنا مرة واحدة كل 12 عاماً.
سلسلة جبال في الهند أقدم من الهيملايا
سلسلة جبال في الهند أقدم من الهيملايا
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 05:16 (GMT +0400).
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جولة في سلسلة جبال "غاتس الغربية" في الهند.. خلال دقيقة.
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