سلسلة جبال في الهند أقدم من الهيملايا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- غاتس الغربية هي سلسلة جبال في الهند… تعتبر أقدم من جبال الهيمالايا. وهي معترف بها كواحدة من المناطق الثمان الأكثر تنوعاً من ناحية بيولوجية. فمثلاً، وردة نادرة تُدعى "نيلاكورينجي" تزهر في التلال هنا مرة واحدة كل 12 عاماً.