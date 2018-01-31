أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يروجان للسياحة في مصر!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار أطول رجل وأقصر امرأة في العالم أهرامات الجيزة، في رحلة لتنشيط حركة السياحة في مصر. التركي سلطان كوزن يحمل حالياً لقب أطول رجل في العالم على قيد الحياة، والهندية جيوتي آمجي هي أقصر امرأة في العالم وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.