أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يروجان للسياحة في مصر!

أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يروجان لمصر!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
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شاهد أطول رجل وأقصر امرأة في العالم بزيارة لأهرامات الجيزة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار أطول رجل وأقصر امرأة في العالم أهرامات الجيزة، في رحلة لتنشيط حركة السياحة في مصر. التركي سلطان كوزن يحمل حالياً لقب أطول رجل في العالم على قيد الحياة، والهندية جيوتي آمجي هي أقصر امرأة في العالم وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

مصرالسياحة المصريةموسوعة غينيسأسواق الشرق الأوسط