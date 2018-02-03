استكشف آثار حضارة المايا في مدينة كوبا المكسيكية

استكشف آثار المايا في مدينة كوبا المكسيكية

سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 09:47 (GMT +0400).
المكسيكآثارمغامرات
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تقع على بعد ساعتين من مدينة كانكون، أطلال حضارة المايا في مدينة كوبا الأثرية بولاية كينتانا رو في المكسيك، تجعلك تشعر كأنه عالم مختلف تماما.

المكسيكآثارمغامرات