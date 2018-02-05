تعرف إلى أصعب اختبار لسائق “تاكسي” في العالم

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(CNN) -- لندن مشهورة بسيارت الأجرة السوداء. إذا أردت أن تذهب لمكان ما، ليس عليك القلق لأن كل سائق سيارة أجرة سوداء عليه أن يجتاز اختباراً صعباً بجنون معروف باسم “المعرفة.” وفي المتوسط، تستغرق دراسة “المعرفة” بين عامين وأربعة أعوام!