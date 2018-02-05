(CNN) -- لندن مشهورة بسيارت الأجرة السوداء. إذا أردت أن تذهب لمكان ما، ليس عليك القلق لأن كل سائق سيارة أجرة سوداء عليه أن يجتاز اختباراً صعباً بجنون معروف باسم “المعرفة.” وفي المتوسط، تستغرق دراسة “المعرفة” بين عامين وأربعة أعوام!
تعرف إلى أصعب اختبار لسائق “تاكسي” في العالم
تعرف إلى أصعب اختبار لسائق “تاكسي” في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
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ما هو اختبار "المعرفة" الخاص بسائقي سيارات الأجرة بلندن؟
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