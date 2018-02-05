ما قصة مبنى الفيل ذو الرؤوس الثلاثة هذا؟

شاهد الفيديو الأصلي

(CNN) -- داخل هذا الفيل ذو الرؤوس الثلاثة والذي يزن 250 طناً، يوجد متحف أُمر ببنائه ليكون مكاناً يحافظ على التراث التايلندي. ويقع متحف الإراوان خارج العاصمة بانكوك بقليل.