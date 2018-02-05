(CNN) -- داخل هذا الفيل ذو الرؤوس الثلاثة والذي يزن 250 طناً، يوجد متحف أُمر ببنائه ليكون مكاناً يحافظ على التراث التايلندي. ويقع متحف الإراوان خارج العاصمة بانكوك بقليل.
ما قصة مبنى الفيل ذو الرؤوس الثلاثة هذا؟
ما قصة مبنى الفيل ذو الرؤوس الثلاثة هذا؟
سياحة وسفر
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تعالوا في جولة داخل رؤوس الفيل هذا الثلاثة...
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