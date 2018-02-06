أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتميز ولاية أوديشا الهندية بالشواطئ الهادئة على طول خليج البنغال، إذ تمتد سواحل الولاية لمسافة 400 كيلومتر. وتعتبر المعابد من أبرز الأماكن فيها أيضاً، كما يُنظر إلى معبدي “الشمس” و”جاغاناث” كأفضل وجهتين في أوديشا.
شواطئ ومعابد رائعة.. زوروا هذه الولاية الهندية بدقيقة
شواطئ ومعابد رائعة.. زر أوديشا الهندية بدقيقة
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 03:01 (GMT +0400).
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عجائب طبيعية وثقافية، ولاية أوديشا شرق الهند تعتبر حلماً للمسافرين.
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