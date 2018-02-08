دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " بدورته الثانية والثلاثين الأربعاء، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.
مهرجان الجنادرية..أصله وتاريخه وحاضره
مهرجان الجنادرية..أصله وتاريخه وحاضره
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 01:00 (GMT +0400).
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مع افتتاح دورته الـ32.. تعرف إلى تاريخ مهرجان الجنادرية بالسعودية وأبرز ما يميزه.
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