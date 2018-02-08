مهرجان الجنادرية..أصله وتاريخه وحاضره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " بدورته الثانية والثلاثين الأربعاء، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.