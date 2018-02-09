المدينة القديمة.. قلب هونغ كونغ النابض

المدينة القديمة.. قلب هونغ كونغ النابض

سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 10:28 (GMT +0400).
هونغ كونغمغامراتثقافةغذاءرحلات
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يلتقي في وسط مدينة هونغ كونغ القديمة كل من التاريخ والغذاء والثقافة بشكل مذهل وجاذب.

هونغ كونغمغامراتثقافةغذاءرحلات