المدينة القديمة.. قلب هونغ كونغ النابض
المدينة القديمة.. قلب هونغ كونغ النابض
سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 10:28 (GMT +0400).
1:18
يلتقي في وسط مدينة هونغ كونغ القديمة كل من التاريخ والغذاء والثقافة بشكل مذهل وجاذب.
يلتقي في وسط مدينة هونغ كونغ القديمة كل من التاريخ والغذاء والثقافة بشكل مذهل وجاذب.
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