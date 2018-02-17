(CNN)-- احتفلت هونغ كونغ بالعام الصيني الجديد الجمعة، حيث يمثل العام القمري الصيني الجديد بداية احتفال الربيع في البلاد والذي يمتد لخمسة عشر يوماً. كما شهدت كوريا الجنوبية احتفالات بنفس المناسبة بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح، إذ اجتمع منشقون وعائلات كورية في منطقة باجو تكريماً لأقربائهم في كوريا الشمالية.
شاهد.. احتفالات العام الصيني الجديد حول العالم
شاهد احتفالات العام الصيني الجديد حول العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 04:37 (GMT +0400).
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العام القمري الصيني الجديد يمثل بداية احتفال الربيع في البلاد والذي يمتد لخمسة عشر يوماً.
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