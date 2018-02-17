شاهد.. احتفالات العام الصيني الجديد حول العالم

(CNN)-- احتفلت هونغ كونغ بالعام الصيني الجديد الجمعة، حيث يمثل العام القمري الصيني الجديد بداية احتفال الربيع في البلاد والذي يمتد لخمسة عشر يوماً. كما شهدت كوريا الجنوبية احتفالات بنفس المناسبة بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح، إذ اجتمع منشقون وعائلات كورية في منطقة باجو تكريماً لأقربائهم في كوريا الشمالية.