صيحة جديدة في عقارات لندن..منازل عائمة فوق الماء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مدينة مكتظة مثل لندن، حيث ترتفع قيمة العقارات، يكون النظر إلى البعيد مفيداً في بعض الأحيان. وفي زاوية المدينة الهادئة وباهضة الثمن، على بعد مسافة قصيرة من محطة بادينغتون، يختار بعض الناس المنازل العائمة.