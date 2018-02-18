أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مدينة مكتظة مثل لندن، حيث ترتفع قيمة العقارات، يكون النظر إلى البعيد مفيداً في بعض الأحيان. وفي زاوية المدينة الهادئة وباهضة الثمن، على بعد مسافة قصيرة من محطة بادينغتون، يختار بعض الناس المنازل العائمة.
صيحة جديدة في عقارات لندن..منازل عائمة فوق الماء
صيحة جديدة في عقارات لندن.. المنازل العائمة
المتر المربع
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 04:44 (GMT +0400).
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المنازل العائمة في لندن.. باهضة الثمن لكنها جديرة بذلك.
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