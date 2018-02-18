صيحة جديدة في عقارات لندن..منازل عائمة فوق الماء

صيحة جديدة في عقارات لندن.. المنازل العائمة

المتر المربع
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 04:44 (GMT +0400).
لندنالمتر المربععقارات
3:00

المنازل العائمة في لندن.. باهضة الثمن لكنها جديرة بذلك.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مدينة مكتظة مثل لندن، حيث ترتفع قيمة العقارات، يكون النظر إلى البعيد مفيداً في بعض الأحيان. وفي زاوية المدينة الهادئة وباهضة الثمن، على بعد مسافة قصيرة من محطة بادينغتون، يختار بعض الناس المنازل العائمة.

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