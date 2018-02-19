شاهد رقصة التنين وسط الألعاب النارية والحديد المنصهر
شاهد رقصة التنين وسط ألعاب نارية وحديد منصهر
سياحة وسفر
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قام قرويون في الصين برقصة تنين وسط الألعاب النارية والحديد المنصهر وذلك للصلاة من أجل موسم حصاد جيد في العام الصيني الجديد.
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