(CNN) -- في بلدة باتان الهندية، توجد بئر مدرّجة بعمق 90 قدماً، وبماضٍ أعمق بكثير من ذلك. على مدى التاريخ، كانت غالبية النصب التذكارية يبنيها الرجال بهدف تكريم زوجاتهم. لكن “راني كي فاف” مختلف عن ذلك، إذ بُني الموقع في البداية كنصب تذكاري للملك في القرن الحادي عشر الميلادي، من قبل زوجته.
خلافا للعادة بالهند.. الملكة هي من بنت هذه البئر للملك
الملكة هي من بنت هذه البئر للملك خلافا للعادة
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 05:16 (GMT +0400).
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معبد معكوس في أعماق الأرض.. قدمته ملكة هندية لزوجها الملك على عكس العادة!
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