خلافا للعادة بالهند.. الملكة هي من بنت هذه البئر للملك

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(CNN) -- في بلدة باتان الهندية، توجد بئر مدرّجة بعمق 90 قدماً، وبماضٍ أعمق بكثير من ذلك. على مدى التاريخ، كانت غالبية النصب التذكارية يبنيها الرجال بهدف تكريم زوجاتهم. لكن “راني كي فاف” مختلف عن ذلك، إذ بُني الموقع في البداية كنصب تذكاري للملك في القرن الحادي عشر الميلادي، من قبل زوجته.