بارلا.. هنا تذوق فطائر “الكريب” اليابانية!
بارلا.. هنا تذوق فطائر “الكريب” اليابانية!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
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يقدم مطعم “بارلا غينزا” الواقع في أرقى مناطق العاصمة اليابانية، طوكيو، فطائر الزلابية اليابانية “كريب” التي تشد الزائرين الى المكان.
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