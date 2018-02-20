بارلا.. هنا تذوق فطائر “الكريب” اليابانية!

بارلا.. هنا تذوق فطائر “الكريب” اليابانية!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
اليابانمطاعمطوكيوغذاء
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يقدم مطعم “بارلا غينزا” الواقع في أرقى مناطق العاصمة اليابانية، طوكيو، فطائر الزلابية اليابانية “كريب” التي تشد الزائرين الى المكان.

اليابانمطاعمطوكيوغذاء