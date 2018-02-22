وجهتك الصيفية لهذا العام.. جزر الكاريبي للسياح من كل الأذواق!

(CNN) -- هل تحلم برحلة استرخاء على جزيرة هادئة تتمتع بشواطئ واسعة خلّابة؟ جزر الكاريبي توفر لك ذلك... مع خدمات فاخرة في أكثر من 14 فندقاً جديداً لاستقبال السيّاح من حول العالم! تعرف إلى بعض أفضل أماكن الإقامة في جزر الكاريبي في الفيديو.