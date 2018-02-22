وجهتك الصيفية لهذا العام.. جزر الكاريبي للسياح من كل الأذواق!

جزر الكاريبي..وجهة صيفية للسياح من كل الأذواق

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 05:29 (GMT +0400).
منتجعاتفنادقرفاهية
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تعرف إلى أبرز المنتجعات والفنادق في جزر الكاريبي.

(CNN) -- هل تحلم برحلة استرخاء على جزيرة هادئة تتمتع بشواطئ واسعة خلّابة؟ جزر الكاريبي توفر لك ذلك... مع خدمات فاخرة في أكثر من 14 فندقاً جديداً لاستقبال السيّاح من حول العالم! تعرف إلى بعض أفضل أماكن الإقامة في جزر الكاريبي في الفيديو.

منتجعاتفنادقرفاهية