دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تشعر بالتعب والإرهاق؟ لم تحصل على قسط وافر من النوم ليل أمس؟ شركة "ايكيا" السويدية في الإمارات لديها الحل عبر "خدمة توصيل شاحنة القيلولة" الجديدة! شاحنة قيلولة متنقلة تصلك أينما كنت في دبي وأبو ظبي والعين.
شاحنة للقيلولة تجوب الشوارع وتوزع "النوم المجاني" في الإمارات
شاحنة للقيلولة توزع "النوم المجاني" بالإمارات
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 05:25 (GMT +0400).
1:25
خذ استراحة.. واستمتع بقيلولة في هذه الشاحنة...
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