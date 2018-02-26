دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت مقاطع فيديو لشاب في السعودية يبيع حلويات "الكليجا" بمهرجان الجنادرية ضجّة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. وسامة الشاب جعلته يصبح هدفاً للتصوير من زائري المهرجان، الأمر الذي دفعه لوضع لافتة يطالب المشترين بعدم تصويره.
بائع "كليجا" يثير جدلاً في السعودية بسبب وسامته
بائع "كليجا" يثير جدلاً بالسعودية بسبب وسامته
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 فبراير/شباط 2018; 06:11 (GMT +0400).
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وسامة الشاب جعلته يصبح هدفاً للتصوير من زائري المهرجان..
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