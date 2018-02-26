بائع "كليجا" يثير جدلاً في السعودية بسبب وسامته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت مقاطع فيديو لشاب في السعودية يبيع حلويات "الكليجا" بمهرجان الجنادرية ضجّة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. وسامة الشاب جعلته يصبح هدفاً للتصوير من زائري المهرجان، الأمر الذي دفعه لوضع لافتة يطالب المشترين بعدم تصويره.