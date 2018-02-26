بائع "كليجا" يثير جدلاً في السعودية بسبب وسامته

بائع "كليجا" يثير جدلاً بالسعودية بسبب وسامته

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 فبراير/شباط 2018; 06:11 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةتويترمهرجان الجنادرية
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وسامة الشاب جعلته يصبح هدفاً للتصوير من زائري المهرجان..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت مقاطع فيديو لشاب في السعودية يبيع حلويات "الكليجا" بمهرجان الجنادرية ضجّة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. وسامة الشاب جعلته يصبح هدفاً للتصوير من زائري المهرجان، الأمر الذي دفعه لوضع لافتة يطالب المشترين بعدم تصويره.

المملكة العربية السعوديةتويترمهرجان الجنادرية