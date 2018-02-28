“سبا الفرن”.. هل هي الأشد حرارة في العالم؟

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(CNN) -- بين الجبال المغطاة بالثلج، في عمق مقاطعة غانغوون بكوريا الجنوبية، يوجد أحد أكثر المنتجعات الصحية الشهيرة، وأشدها حرارة.