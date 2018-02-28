“سبا الفرن”.. هل هي الأشد حرارة في العالم؟

“سبا الفرن”.. هل هي الأشد حرارة في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 05:47 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةصحة نفسية
2:41

هل تجرب هذه الـ"سبا" التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 300 درجة مئوية؟

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(CNN) -- بين الجبال المغطاة بالثلج، في عمق مقاطعة غانغوون بكوريا الجنوبية، يوجد أحد أكثر المنتجعات الصحية الشهيرة، وأشدها حرارة.

كوريا الجنوبيةصحة نفسية