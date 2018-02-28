(CNN) -- بين الجبال المغطاة بالثلج، في عمق مقاطعة غانغوون بكوريا الجنوبية، يوجد أحد أكثر المنتجعات الصحية الشهيرة، وأشدها حرارة.
“سبا الفرن”.. هل هي الأشد حرارة في العالم؟
“سبا الفرن”.. هل هي الأشد حرارة في العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 05:47 (GMT +0400).
2:41
هل تجرب هذه الـ"سبا" التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 300 درجة مئوية؟
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