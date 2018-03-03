بانكوك بيت فن الدمى الفلكلورية الخفي
بانكوك بيت فن الدمى الفلكلورية الخفي
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و9 دقائق.
1:46
تجوب الدمى الفولكلورية التايلاندية على طول ممر قناة حي “ثونبوري” في بانكوك منذ عهود طويلة.
تجوب الدمى الفولكلورية التايلاندية على طول ممر قناة حي “ثونبوري” في بانكوك منذ عهود طويلة.
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