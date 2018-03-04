طاه جعل من سجنه مسيرة لنجاحه

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حصل جيمس بوريفوي على شهادة تقدير في فنون الطهي وذلك عندما كان يقوم بقضاء محكومية مدتها عشر سنوات في السجن. اليوم، هو طاه لشطائر البرغر ورجل أعمال ناجح.