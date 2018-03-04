طاه جعل من سجنه مسيرة لنجاحه

طاه جعل من سجنه مسيرة لنجاحه

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 09:42 (GMT +0400).
أمريكاغذاءمطاعمغرائب
0:45

حصل جيمس بوريفوي على شهادة تقدير في فنون الطهي وذلك عندما كان يقوم بقضاء محكومية مدتها عشر سنوات في السجن. اليوم، هو طاه لشطائر البرغر ورجل أعمال ناجح.

أمريكاغذاءمطاعمغرائب