طاه جعل من سجنه مسيرة لنجاحه
طاه جعل من سجنه مسيرة لنجاحه
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 09:42 (GMT +0400).
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حصل جيمس بوريفوي على شهادة تقدير في فنون الطهي وذلك عندما كان يقوم بقضاء محكومية مدتها عشر سنوات في السجن. اليوم، هو طاه لشطائر البرغر ورجل أعمال ناجح.
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