شاهد.. طائرة "تواجه كابوساً" أثناء الهبوط

(CNN)-- تسببت العواصف في أمريكا بالمشاكل للطائرات على الساحل الشرقي، إذ واجه العديد من الطيارين المصاعب أثناء الهبوط، كما تم الإبلاغ عن تجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة.