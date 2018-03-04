(CNN)-- تسببت العواصف في أمريكا بالمشاكل للطائرات على الساحل الشرقي، إذ واجه العديد من الطيارين المصاعب أثناء الهبوط، كما تم الإبلاغ عن تجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة.
شاهد.. طائرة "تواجه كابوساً" أثناء الهبوط
شاهد.. طائرة "تواجه كابوساً" أثناء الهبوط
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
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تم الإبلاغ عن تجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة.
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