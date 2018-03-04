شاهد.. طائرة "تواجه كابوساً" أثناء الهبوط

شاهد.. طائرة "تواجه كابوساً" أثناء الهبوط

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
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تم الإبلاغ عن تجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة.

(CNN)-- تسببت العواصف في أمريكا بالمشاكل للطائرات على الساحل الشرقي، إذ واجه العديد من الطيارين المصاعب أثناء الهبوط، كما تم الإبلاغ عن تجاوز سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة.

طيرانطائراتمطاراتأحوال الطقسأمريكا