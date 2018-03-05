زوروا هذه الجزيرة التي تحكمها النساء

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(CNN) -- سبعة أميال خارج الساحل الغربي لإستونيا في أوروبا الشرقية، تقع الجزيرة الصغيرة كينو، وهي عبارة عن مكان ريفي هادئ يبدو وكأنه قد ضاع في الزمن. يسكن فيها 400 شخص فقط، تشكل الجزيرة إحدى المجتمعات الأمومية (قوامها المرأة) القليلة في العالم. هذا مكان تحكم فيه المرأة كل شيء تقريباً.