(CNN) -- سبعة أميال خارج الساحل الغربي لإستونيا في أوروبا الشرقية، تقع الجزيرة الصغيرة كينو، وهي عبارة عن مكان ريفي هادئ يبدو وكأنه قد ضاع في الزمن. يسكن فيها 400 شخص فقط، تشكل الجزيرة إحدى المجتمعات الأمومية (قوامها المرأة) القليلة في العالم. هذا مكان تحكم فيه المرأة كل شيء تقريباً.
زوروا هذه الجزيرة التي تحكمها النساء
زوروا هذه الجزيرة التي تحكمها النساء
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 مارس/آذار 2018; 04:40 (GMT +0400).
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أهلاً بكم في جزيرة كينو، يبتعد عنها الرجال لأشهر، وتديرها النساء على مدار العام.
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