شاهد في دقيقة.. ساحل أوديشا المذهل
شاهد في دقيقة.. ساحل أوديشا المذهل
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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استكشف ولاية الهند الشرقية أوديشا، والتي تضم ما يقرب من 500 كيلومتر من الشواطئ الساحلية على طول خليج البنغال.
استكشف ولاية الهند الشرقية أوديشا، والتي تضم ما يقرب من 500 كيلومتر من الشواطئ الساحلية على طول خليج البنغال.
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