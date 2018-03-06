شاهد في دقيقة.. ساحل أوديشا المذهل

شاهد في دقيقة.. ساحل أوديشا المذهل

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
الهندمغامرات
0:59

استكشف ولاية الهند الشرقية أوديشا، والتي تضم ما يقرب من 500 كيلومتر من الشواطئ الساحلية على طول خليج البنغال.

الهندمغامرات