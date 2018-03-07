دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شيء يضاهي نظافة غرف الفنادق وأناقتها! لكن.. قد تتفاجأ إذا ما ألقيت نظرة عن قرب... فهناك بعض الأشياء التي غالباً ما تتركز فيها نسبة كبيرة من الجراثيم، ونادراً ما تنظف لدى استقبال النزلاء الجدد. حتى أن بعض الدراسات تفيد بأن نسبة 81 بالمائة من المسطحات في غرف الفنادق تغطيها البكتيريا البرازية.
انتبه لهذه الأشياء الأكثر "قذارة" في غرف الفنادق
انتبه لهذه الأشياء الأكثر قذارة بغرف الفنادق
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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هذه بعض الأدوات والمسطحات الملّوثة بأكبر نسبة من الجراثيم والأوساخ في غرف الفنادق...
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