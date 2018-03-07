انتبه لهذه الأشياء الأكثر "قذارة" في غرف الفنادق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شيء يضاهي نظافة غرف الفنادق وأناقتها! لكن.. قد تتفاجأ إذا ما ألقيت نظرة عن قرب... فهناك بعض الأشياء التي غالباً ما تتركز فيها نسبة كبيرة من الجراثيم، ونادراً ما تنظف لدى استقبال النزلاء الجدد. حتى أن بعض الدراسات تفيد بأن نسبة 81 بالمائة من المسطحات في غرف الفنادق تغطيها البكتيريا البرازية.