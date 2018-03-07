(CNN)-- عثر زوجان أستراليان على أقدم رسالة في العالم موضوعة داخل زجاجة على شاطئ في غرب أستراليا ويعود تاريخها إلى عام 1886.
العثور على أقدم رسالة داخل زجاجة في العالم
العثور على أقدم رسالة داخل زجاجة في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 05:16 (GMT +0400).
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زوجان أستراليان عثرا على الرسالة على شاطئ في غرب أستراليا
(CNN)-- عثر زوجان أستراليان على أقدم رسالة في العالم موضوعة داخل زجاجة على شاطئ في غرب أستراليا ويعود تاريخها إلى عام 1886.
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