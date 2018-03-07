العثور على أقدم رسالة داخل زجاجة في العالم

العثور على أقدم رسالة داخل زجاجة في العالم

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 05:16 (GMT +0400).
أسترالياغرائبسفن
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زوجان أستراليان عثرا على الرسالة على شاطئ في غرب أستراليا

(CNN)-- عثر زوجان أستراليان على أقدم رسالة في العالم موضوعة داخل زجاجة على شاطئ في غرب أستراليا ويعود تاريخها إلى عام 1886.
 

أسترالياغرائبسفن