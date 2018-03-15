هكذا ُتطرد “الأرواح الشريرة” في بلغاريا

هكذا ُتطرد “الأرواح الشريرة” في بلغاريا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
بلغارياغرائب
2:34

تعرف إلى تقليد الـ”كوكري” لطرد "الأرواح الشريرة" في بلغاريا.

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(CNN) -- سنوياً، يجتمع الناس في مدينة بلاغويفغراد البلغارية في مهرجان الـ”كوكري.” يرتدي المشاركون أزياءً مصنوعة من شعر الماعز ويرقصون مع قرع الأجراس لطرد الأرواح والقوى الشريرة.

بلغارياغرائب