(CNN) -- سنوياً، يجتمع الناس في مدينة بلاغويفغراد البلغارية في مهرجان الـ”كوكري.” يرتدي المشاركون أزياءً مصنوعة من شعر الماعز ويرقصون مع قرع الأجراس لطرد الأرواح والقوى الشريرة.
هكذا ُتطرد “الأرواح الشريرة” في بلغاريا
هكذا ُتطرد “الأرواح الشريرة” في بلغاريا
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
2:34
تعرف إلى تقليد الـ”كوكري” لطرد "الأرواح الشريرة" في بلغاريا.
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