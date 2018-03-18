كيف تركب الأمواج في أحد "أصقع" بقاع الأرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا نشاط حقيقي، وثّقه المصور الفوتوغرافي الفرنسي أوليفير مورين في أحدث مشروع تصويري له. إذ التقطت عدسة مورين نشاطات راكبي الأمواج على شاطئ انستاد في جزر لوفوتن في شمال النرويج، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.