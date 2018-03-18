كيف تركب الأمواج في أحد "أصقع" بقاع الأرض؟

كيف تركب الأمواج في أحد "أصقع" بقاع الأرض؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
النرويجرياضةرياضات خطرةعواصف ثلجية
1:41

هل تخيلت يوماً أن ركوب الأمواج قد يكون أمراً ممكناً في الشتاء؟ وفي دائرة القطب الشمالي حيث تتكرّر العواصف الثلجية باستمرار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا نشاط حقيقي، وثّقه المصور الفوتوغرافي الفرنسي أوليفير مورين في أحدث مشروع تصويري له. إذ التقطت عدسة مورين نشاطات راكبي الأمواج على شاطئ انستاد في جزر لوفوتن في شمال النرويج، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

النرويجرياضةرياضات خطرةعواصف ثلجية