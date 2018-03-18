إذا كنت من عشاق سلسلة الأفلام.. شاهد كيف تبني ديزني ساحة "حرب النجوم"!
شاهد كيف تبني ديزني ساحة "حرب النجوم"!
سياحة وسفر
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يجري حاليا بناء معالم "حرب النجوم" التي طال انتظارها في ديزني. ومن المقرر افتتاح الأراضي المسماة "Galaxy's Edge" في عام 2019.
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