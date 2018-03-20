من الشرق إلى الغرب.. هذه أغرب المأكولات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقول المثل: "تناول ما تشتهيه، وارتدي ما يُعجب بالناس".. وتتنوع المأكولات التي اشتهاها الانسان على مر الزمن من بلد إلى آخر، فالغريب في ثقافتك، قد يكون المعتاد في ثقافة غيرك!

وفيما يلي، تتعرّف إلى بعض المأكولات الغريبة جداً من حول العالم:

بيض البالوت في الفلبين

جنين بطة في مرحلة النمو، حيث يُثقب أعلى البيضة ويُمص السائل المحيط بالجنين

هاغيس في اسكتلندا

معدة الخروف المحشوة بأعضائه، مثل القلب، والكبد، والرئتين، والشحم.

جبنة كازو مارزو في سردينيا

جبنة مصنوعة من حليب الماعز، تحتوي على يرقات تساعدها في عملية التعفن.

إسكامول في المكسيك

بيض النمل المطهو ويُعرف الطبق باسم "كافيار الحشرات."

أحشاء الخروف (كروش وأمعاء) في الشرق الأوسط وأوروبا

تُحشى كروش الخروف وأمعائه بالأرز واللحم والبهارات وتطبخ مع المرق.

عين الفقمة - شعب الإنويت في أمريكا الشمالية

تؤكل نيئة وتعتبر الجزء الأشهى من الفقمة.

الأفاعي في فيتنام

يُؤكل لحمها، بينما يُمص القلب مع السوائل.

دماغ الخروف (النخاعات) في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا

يُقلى أو يُسبق مع الليمون والزيت البهارات

اليرقات - سكّان أستراليا الأصليين

تُوضع بالأسياخ وتقلى بالزيت

