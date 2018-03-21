(CNN)-- اكتشف علماء آثار قدراً مصنوعا من البرونز يحوي خمراً، يبلغ عمره أكثر من 2000 عام، في مقاطعة شنشي الصينية.
اكتشاف خمر عمره أكثر من 2000 عام في مقبرة بالصين
اكتشاف خمر عمره أكثر من 2000 عام في الصين
منوعات
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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القدر كان قرباناً، وهو من بين 260 قطعة أثرية استخرجت من مجمع مقابر للعامة تعود لعهد أسرة تشين الإمبراطورية عام 221-207 قبل الميلاد.
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