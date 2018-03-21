اكتشاف خمر عمره أكثر من 2000 عام في مقبرة بالصين

اكتشاف خمر عمره أكثر من 2000 عام في الصين

منوعات
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
الصيناكتشافاتمشروبات روحيةآثارتحف آثرية
1:28

القدر كان قرباناً، وهو من بين 260 قطعة أثرية استخرجت من مجمع مقابر للعامة تعود لعهد أسرة تشين الإمبراطورية عام 221-207 قبل الميلاد.

(CNN)-- اكتشف علماء آثار قدراً مصنوعا من البرونز يحوي خمراً، يبلغ عمره أكثر من 2000 عام، في مقاطعة شنشي الصينية.

الصيناكتشافاتمشروبات روحيةآثارتحف آثريةعادات وتقاليد