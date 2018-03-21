أقذر 6 أماكن على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون تحديد المكان الذي تتكاثر فيه البكتيريا والجراثيم على متن الطائرة أمراً صعباً. لذا، عمد موقع "travelmath.com" إلى ارسال عالم أحياء دقيقة لأخذ 26 عينة من مطارات أمريكية وطائرات مختلفة.