أقذر 6 أماكن على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون تحديد المكان الذي تتكاثر فيه البكتيريا والجراثيم على متن الطائرة أمراً صعباً. لذا، عمد موقع "travelmath.com" إلى ارسال عالم أحياء دقيقة لأخذ 26 عينة من مطارات أمريكية وطائرات مختلفة.
عمد موقع "travelmath.com" إلى ارسال عالم أحياء دقيقة لأخذ 26 عينة من مطارات أمريكية وطائرات مختلفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون تحديد المكان الذي تتكاثر فيه البكتيريا والجراثيم على متن الطائرة أمراً صعباً. لذا، عمد موقع "travelmath.com" إلى ارسال عالم أحياء دقيقة لأخذ 26 عينة من مطارات أمريكية وطائرات مختلفة.
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