(CNN)-- تساقطت ثلوج “برتقالية” في مدينة سوتشي الروسية، السبت. وسبب اللون غير الاعتيادي للثلوج هو امتزاجها بالرمال التي أتت من ناحية شمال أفريقيا والتي التقطتها عاصفة كانت هناك.
شاهد.. تساقط ثلوج “برتقالية” في روسيا!
شاهد.. تساقط ثلوج “برتقالية” في روسيا!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
0:42
سبب اللون غير الاعتيادي للثلوج هو امتزاجها بالرمال التي أتت من ناحية شمال أفريقيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.