شاهد.. تساقط ثلوج “برتقالية” في روسيا!

شاهد.. تساقط ثلوج “برتقالية” في روسيا!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
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سبب اللون غير الاعتيادي للثلوج هو امتزاجها بالرمال التي أتت من ناحية شمال أفريقيا.

(CNN)-- تساقطت ثلوج “برتقالية” في مدينة سوتشي الروسية، السبت. وسبب اللون غير الاعتيادي للثلوج هو امتزاجها بالرمال التي أتت من ناحية شمال أفريقيا والتي التقطتها عاصفة كانت هناك.

روسياأحوال الطقسغرائبأفريقيا