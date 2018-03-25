شاهد.. تساقط ثلوج “برتقالية” في روسيا!

(CNN)-- تساقطت ثلوج “برتقالية” في مدينة سوتشي الروسية، السبت. وسبب اللون غير الاعتيادي للثلوج هو امتزاجها بالرمال التي أتت من ناحية شمال أفريقيا والتي التقطتها عاصفة كانت هناك.