دبي.. مدينة عالمية ذات أوجه عديدة

دبي.. مدينة عالمية ذات أوجه عديدة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
دبيالإمارات العربية المتحدة
1:00

اجازة في 60 ثانية... في دبي.

(CNN) -- تعتبر دبي رابع أكثر مدينة زيارة على الأرض، ويعود الفضل لشواطئها ومراكز الترفيه فيها وتراثها.

دبيالإمارات العربية المتحدة