(CNN) -- تعتبر دبي رابع أكثر مدينة زيارة على الأرض، ويعود الفضل لشواطئها ومراكز الترفيه فيها وتراثها.
دبي.. مدينة عالمية ذات أوجه عديدة
دبي.. مدينة عالمية ذات أوجه عديدة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
1:00
اجازة في 60 ثانية... في دبي.
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